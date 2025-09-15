Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 180

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (14.09.2025)

Donaueschingen - L 180 (ots)

Auf der Landesstraße 180, zwischen Wolterdingen und Zindelstein, hat sich am Sonntag ein Unfall mit einem Schwerverletzten ereignet. Gegen 14 Uhr wendete ein 50-jähriger VW-Fahrer auf halber Strecke an einer Parkbucht, so das er wieder in Richtung Wolterdingen fuhr. Während des Wendens übersah er einen 53-jährigen Ducati-Fahrer und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Ducati musste abgeschleppt werden.

