PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, L 180
Schwarzwald Baar Kreis) Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall (14.09.2025)

Donaueschingen - L 180 (ots)

Auf der Landesstraße 180, zwischen Wolterdingen und Zindelstein, hat sich am Sonntag ein Unfall mit einem Schwerverletzten ereignet. Gegen 14 Uhr wendete ein 50-jähriger VW-Fahrer auf halber Strecke an einer Parkbucht, so das er wieder in Richtung Wolterdingen fuhr. Während des Wendens übersah er einen 53-jährigen Ducati-Fahrer und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch den Aufprall stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn umgehend ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist noch unbekannt. Die Ducati musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren