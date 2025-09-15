POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Auto überschlägt sich - Zwei Leichtverletzte (12.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Bei einem Unfall auf der Albert-Schweitzer-Straße hat sich am Freitag, gegen 14 Uhr, ein Dacia überschlagen. Eine 37-Jährige bemerkte den Bremsvorgang eines vor ihr befindlichen Fiat nicht und stieß beim Versuch auszuweichen gegen dessen Heck. Durch den Aufprall überschlug sich der Dacia und die Fahrerin, sowie ihre 6-jährige Beifahrerin, verletzten sich leicht. Sie konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Der Fiat des 22-Jährigen erlitt Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.
