POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Auto (13.09.2025)
Königsfeld im Schwarzwald (ots)
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Mönchweilerstraße hat am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:15 Uhr, ein Unbekannter einen Seat beschädigt. Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack an der Beifahrertür des grauen Wagens. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nach dem Verursacher sucht nun das Polizeirevier St. Georgen und nimmt, unter der Nummer 07724 / 949500, Hinweise entgegen.
