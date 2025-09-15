Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden

Lkr. Rottweil) - Geparkter Seat Ibiza auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Verursacher (13.09.2025)

Aichhalden (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Mitternacht hat ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des Gasthauses Eselbach einen geparkten grauen Seat Ibiza beschädigt.

Vermutlich beim Ausparken touchierte der unbekannte Fahrer die Seitentür des Wagens und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.800 Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell