POL-KN: (Dietingen

Lkr. Rottweil) - 18-Jährige weicht Auto aus und landet in Böschung - Polizei sucht Zeugen (13.09.2025)

Dietingen (ots)

Am Samstagmorgen ist eine 18-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße einem entgegenkommenden Wagen ausgewichen und mit einem Audi A1 in einer Böschung gelandet.

Die junge Frau war gegen 08:00 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben auf Höhe der Hausnummer 46 ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach links aus, überfuhr einen Randstein und kam in einer Böschung zum Stehen. Sie erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Am Audi entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall im Bereich der Hauptstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

