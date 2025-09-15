Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf-Aistaig

Lkr. Rottweil) - Geparkter VW Tiguan beschädigt - Polizei sucht Verursacher (06.09.2025)

Oberndorf-Aistaig (ots)

Am Samstag ist in der Pfarrwaldstraße ein geparkter Volkswagen beschädigt worden.

Zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr streifte ein Unbekannter einen schwarzen VW Tiguan und beschädigte dadurch den Heckstoßfänger auf der rechten Seite. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell