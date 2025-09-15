POL-KN: (Oberndorf am Neckar
Lkr. Rottweil) - Polizeieinsatz nach körperlichem Übergriff - Mann in Klinik gebracht (13.09.2025)
Oberndorf am Neckar (ots)
Am Samstagmittag ist die Polizei in der Klosterstraße zu einem Einsatz gerufen worden, nachdem ein Mann im öffentlichen Raum lautstark auffiel und eine unbeteiligte Person schubste.
Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Mann in einem handgreiflichen Gerangel. Die Polizisten fixierten ihn, um weitere Übergriffe zu verhindern. Der 46-Jährige zeigte sich stark alkoholisiert, war orientierungslos und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen.
Nach einer ärztlichen Untersuchung kam er zur weiteren Versorgung und Beobachtung in ein Krankenhaus.
