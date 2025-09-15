Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Aggressiver Mann in Polizeigewahrsam genommen (13.09.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei auf einem Supermarktparkplatz in der Weimarstraße einen alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam genommen.

Ein 46-jähriger Mann stand deutlich alkoholisiert an einem Auto, weshalb die Beamten ihn kontrollieren wollten. Der Mann verweigerte jedoch jede Kooperation und machte keine Angaben zu seiner Person. Um eine mögliche Fahrt zu verhindern, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher. Daraufhin reagierte der Mann aggressiv und ging mehrfach drohend auf die Polizisten zu.

Da er sich weiterhin weigerte, den polizeilichen Anweisungen Folge zu leisten, brachten ihn die Beamten unter Kontrolle und erklärten ihm den Gewahrsam. Auch im Streifenwagen und später in der Gewahrsamszelle zeigte er sich unkooperativ, beleidigte die Einsatzkräfte und leistete Widerstand.

Der 46-Jährige musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

