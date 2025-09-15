Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) - 71-Jährige verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet (13.09.2025)

Immendingen (ots)

Am Samstagabend hat eine 71 Jahre alte Mazda-Fahrerin auf der Kreisstraße 5929 einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt entfernt.

Die Seniorin war gegen 20:00 Uhr von Hattingen in Richtung Emmingen unterwegs, als sie mit ihrem Wagen auf die Gegenspur kam und seitlich mit einem entgegenkommenden Tesla kollidierte. Anstatt anzuhalten, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Polizeibeamte konnten die Seniorin wenig später im Bereich des Gallertalhofs in Tuttlingen anhalten. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille, weshalb die Beamten ihren Führerschein beschlagnahmten.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

