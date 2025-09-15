Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, OT Weilheim

Lkr. Tuttlingen) - Schwarzer Roller aus Garage entwendet (14.09.2025)

Rietheim-Weilheim, OT Weilheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Uhlandstraße einen schwarzen Roller der Marke Aprilia aus einer Garage gestohlen.

Zeugen, die in der Nacht zwischen 20:00 Uhr und 04:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Uhlandstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell