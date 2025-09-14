PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra - Lr. Rottweil) Missachtung der Vorfahrt verursacht Unfall mit 3 verletzten Personen (13.09.25)

Rottweil-Neufra (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 11.30 Uhr auf der B 14 in Höhe Neufra zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 3 Personen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein Autofahrer fuhr von der K 5543 von Wellendingen kommend in die B14 nach rechts in Richtung Rottweil ein und übersah hierbei ein Fahrzeug, welches von Aldingen in Richtung Rottweil fuhr. Im Einmündungsbereich kam es dadurch zu einer massiven seitlichen Kollision, bei welchem der Unfallverursacher schwere Verletzungen erlitt. Der bevorrechtigte Pkw wurde im Anschluss noch über die Gegenfahrbahn gegen Leitplanken geschleudert. Die beiden Insassen in diesem Fahrzeug wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise gesperrt werden, die Unfallermittlungen übernahm die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil. Der Sachschaden wird auf ca. 16000.- EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
EPHK Harald Klaiber
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
