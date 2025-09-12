Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletztes Kind nach Unfall (11.09.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Durch einen Zusammenstoß mit einem Daihatsu hat sich am Donnerstag, um 18 Uhr, auf der Seestraße ein Kind leichtverletzt. Der 7-Jährige überquerte mit einem Spielgerät die Straße, ohne den herannahenden Wagen eines 52-Jährigen zu bemerken. Es kam zum Zusammenstoß auf der Straße, wodurch sich der Junge leichte Verletzungen zuzog. Im Anschluss musste er zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

