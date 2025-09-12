Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall im Einmündungsbereich (11.09.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es im Einmündungsbereich Laubwaldstraße / Georg-Fischer-Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit über 13.000 Euro Sachschaden gekommen.

Ein 35-jähriger Fahrer eines VW Passat kam von der Laubwaldstraße und wollte rechts in die Georg-Fischer-Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 87-jährigen VW California-Fahrers, wodurch es zur Kollision kam. Der Abtransport des nicht mehr fahrbereiten VW Passat organisierte der 35-Jährige in Eigenregie.

