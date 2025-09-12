Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, A 81, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Autobahn 81 kurz vor Kreuz Hegau (11.09.2025)

Mühlhausen-Ehingen, A 81, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Autobahn 81, kurz vor dem Kreuz Hegau einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend weitergefahren.

Der bislang unbekannte Fahrer eines dunklen Pkw, womöglich Audi, war aus Richtung Hilzingen unterwegs, als er von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Er wechselte mit einem zu geringen Abstand, woraufhin ein auf der linken Fahrspur fahrender 45-jähriger BMW-Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines Mercedes war infolgedessen ebenfalls zu einer Vollbremsung gezwungen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte gegen das Heck des BMW. Der unbekannte Fahrer des dunklen Autos setzte dagegen seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall und dessen Folgen zu kümmern.

Durch die Kollision erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus, der 45-Jährige begab sich selbständig zum Arzt. Dort erfolgten weitere Untersuchungen.

Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Wagen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell