Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Landwirtschaftliche Zugmaschine zur Seite gekippt (11.09.2025)

Radolfzell, Lkr. Konstanz (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr ist es am Kreisverkehr Konstanzer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 59-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war auf der Günter-Neurohr-Brücke unterwegs und bremste beim Heranfahren an den Kreisverkehr zur Konstanzer Straße. Beim Bremsvorgang schob im dortigen Gefälle die Last des mit einem Boot beladenen Anhängers gegen den Traktor. Durch den Lenkeinschlag nach links kippte die Zugmaschine schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Dank der schwenkbaren Anhängervorrichtung am Traktor kippte der Bootsanhänger hierbei nicht um. Am Zugfahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 59-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Zur Bergung des Traktors musste zeitweise eine Vollsperrung im Bereich der Unfallstelle eingerichtet werden. Ein Kran war zur Aufstellung der Zugmaschine erforderlich, anschließend war diese jedoch weiterhin fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Bootsanhänger weiter, da die landwirtschaftliche Zugmaschine für diesen Transport nicht geeignet war.

