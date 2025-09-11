Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt (10.09.2025)

Dornhan (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich in der Freudenstädter Straße ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer verletzt worden ist.

Gegen 17:30 Uhr stieß eine 65 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen aus der Keplerstraße mit einem von links kommenden Motorradfahrer zusammen. Der 29-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu, eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

An dem Dacia der Frau entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro, an der Ducati des Mannes rund 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell