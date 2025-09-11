POL-KN: (VS-Villingen, K 5734
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei verletzte Radfahrer nach Unfall (10.09.2025)
VS-Villingen - K 5734 (ots)
Zwei leichtverletzte Radfahrer sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 23 Uhr, auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 5734 zwischen Marbach und der Bundesstraße 33 ereignete. Mit eingeschaltetem Licht fuhren sich der 50-Jährige und der 48-Jährige entgegen. Aus unbekannter Ursache stießen sie zusammen und stürzten. Dabei verletzten sich beide leicht. Der Jüngere der beiden kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.
