Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5734
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Gegenverkehr - Zeugenaufruf (10.09.2025)

VS-Villingen - K 5734 (ots)

Auf der Kreisstraße 5734, zwischen Marbach und der Bundesstraße 33 hat sich am Mittwoch, um 19 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Eine 50-jährige Mazda-Fahrerin war in Richtung Marbach unterwegs, als ihr auf Höhe der Einmündung nach Zollhaus ein unbekannter Autofahrer entgegenkam. Dieser hielt sich nicht an das Rechtsfahrgebot und geriet zu weit in die Mitte der Straße. Es folgte ein Zusammenstoß der jeweils linken Seitenspiegel. Nach dem Unfall hielt der Unbekannte jedoch nicht an, sondern fuhr davon. Es handelte sich vermutlich um einen dunklen Skoda. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht geklärt. Die Polizei in Villingen sucht nun nach dem unfallflüchtigen Skoda und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

