Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht im Parkhaus Augustinerplatz (10.09.2025)

Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht am Mittwochnachmittag im Parkhaus Augustinerplatz sucht die Polizei Zeugen. Im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen geparkten, grauen Daimler-Benz. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

