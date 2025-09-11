Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall (10.09.2025)

Moos, Lkr. Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Landesstraße 193 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Auto überschlagen hat.

Ein 58-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 14 Uhr zwischen Moos und Bankholzen unterwegs und kam aufgrund Unachtsamkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überfuhr sie einen niederen Baumstumpf, woraufhin der Skoda sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Skoda, bei dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens und Säuberung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei, war die Landesstraße bis 15.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell