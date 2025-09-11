Polizeipräsidium Konstanz

Lkr. Rottweil) - 16-Jähriger rutscht mit Zweirad in Graben (10.09.2025)

Am Mittwochnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 5526 bei Aichhalden gestürzt und leicht verletzt worden.

Der Jugendliche war gegen 16:00 Uhr mit einer Aprilia 125er auf regennasser Fahrbahn unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts auf das Bankett geriet. Von dort rutschte er weiter in den Straßengraben, wo er zu Fall kam.

Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

