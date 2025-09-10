Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Vermisster 61-Jähriger tot aufgefunden - Nachtragsmeldung (09.09.2025)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Der seit 13.08. vermisste 61-Jährige aus Singen (wir berichteten unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6097171) ist bereits am 31.08. durch den Hund eines Spaziergängers im Bereich der Aach / Insel Wehrd tot aufgefunden worden. Im Zuge einer Obduktion wurde bestätigt, dass es sich um den Vermissten handelt. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

