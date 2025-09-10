Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Illegal Müll abgeladen (09.09.2025)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Unbekannter haben am Dienstag, gegen 14 Uhr, auf dem Parkplatz "Donaueschingen Nord", an der Bundesstraße 27 verbotenerweise Müllsäcke abgeladen. Die Umweltfrevler hielten mit einem silbernen VW Tiguan an und zwei Personen luden zwei blaue Säcke voll Bauschutt aus. Anschließend fuhren sie weg. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Donaueschingen Zeugen, die Hinweise zu den Personen, oder dem Auto liefern können (0771 / 837830).

