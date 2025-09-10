POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Rote Ampel missachtet - Unfall (09.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Auf der Einmündung Wieselsberg- und Milanstraße hat sich am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, ein Unfall ereignet. Eine 36-jährige Opel-Fahrerin missachtete auf der Wieselsbergstraße die rote Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda einer 63-Jährigen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.
