VS-Schwenningen (ots) - Am Montag hat sich, gegen 17:30 Uhr, auf der Alberstraße ein Unfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer schwerverletzt hat. Beim Wechsel von der Straße auf den Gehweg rutschte der 50-Jährige mit dem Rad am Randstein ab und stürzte. Er verletzte sich schwer am Kopf. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Zu allem Unglück stellten ...

