Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A 98, Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel (09.09.2025)

Orsingen-Nenzingen, A 98, Lkr. Konstanz (ots)

Beim Wechseln des Fahrstreifens ist es am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 98 zwischen dem Kreuz Hegau und dem Parkplatz Nellenburg zu einem Unfall gekommen. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Überlingen, als er auf Höhe Schoren einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den VW Passat eines 43-jährigen Mannes, der sich bereits fast auf gleicher Höhe wie der Auflieger befand. Der Passat-Fahrer wich nach links aus und touchierte die Mittelschutzplanke. Trotz der Ausweichbewegung kollidierte der Auflieger mit dem Passat. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Auflieger lediglich ein geringer Schaden von ca. 100 Euro. Der VW Passat blieb nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

