Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen (09.09.2025)

(Singen, Lkr. Konstanz) (ots)

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls im Kreuzungsbereich der Straßen "Pfaffenhäule" und "Gaisenrain" am Dienstagnachmittag. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW Golf wartete hinter einem stehenden KIA Rio, da der 49-jährige Fahrer nach links abbiegen wollte. Dies übersah ein nachfolgender 21-jähriger VW Golf Fahrer und prallte gegen das Heck des stehenden VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls wird der VW Golf auf den KIA Rio geschoben. Am Golf des 21-jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am zweiten Golf Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Kia in Höhe von rund 2.500 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

