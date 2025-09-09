PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz
Lkr. Konstanz) - Diebe schlitzen Cabrios auf, Polizei sucht Zeugen

Konstanz / Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (07.09.25, 21:00 Uhr bis 08.09.25, 06:30 Uhr) kommt es in Konstanz zu Diebstählen aus Fahrzeugen. Unbekannte Täter schlitzten in der Wallgutstraße und in der Schottenstraße die Stoffverdecke zweier Cabrios auf und entriegelten anschließend die Fahrzeuge. Daraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände, darunter einen E-Roller.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Marcel Ferraro
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1013
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

