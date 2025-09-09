POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr (05.09.2025)
Donaueschingen (ots)
Auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Aasen und Hochemmingen hat am Freitag ein Unbekannter Schrauben ausgebracht. Auf der Straße "Panoramaweg" sollte Stunden später ein Radrennen im Rahmen des "Riderman 2025" stattfinden. Während der Streckenüberprüfung fielen die Schrauben auf. Der Veranstalter ließ die Strecke auf einer Länge von mehreren hundert Metern reinigen und anschließend absperren. In diesem Zusammenhang stellte der Streckendienst weiterhin den Diebstahl von Absperrmaterial fest. Hierzu sucht die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter (Tel. 07721 / 601555). Nach derzeitigen Ermittlungen hat die Polizei keine Erkenntnisse, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Ausbringen der Schrauben und dem Unfallgeschehen am Sonntag gibt. Letzteres ereignete sich auf einem anderen Streckenabschnitt. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6112525
