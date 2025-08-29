Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchte Frau am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 28. August 2025 nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn eine 32-jährige Irakerin aus Belgien fest.

Die Frau stellte sich gegen 17:00 Uhr zur Ausreisekontrolle für einen Flug nach Istanbul-Sabiha Gökcen. Bei der Überprüfung der vorgelegten Reisedokumente ergab die fahndungsmäßige Abfrage einen internationalen Haftbefehl des Bundeskriminalamtes. Grundlage war ein Auslieferungsersuchen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) wegen Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte.

Nach Durchführung weiterer Identitätsmaßnahmen bestätigte sich die Ausschreibung. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht. Dort wurde in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt und dem Polizeipräsidium Köln die Eröffnung des Haftbefehls veranlasst.

Gegen 22:30 Uhr erfolgte die Überstellung in die Gewahrsamsstelle des Polizeipräsidiums Köln.

Mit der Festnahme leistet die Bundespolizei einen wichtigen Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell