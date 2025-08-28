BPOL NRW: 35-Jähriger mit Axt im ICE - Bundespolizei stellt Person im Hauptbahnhof Köln

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am gestrigen Mittwoch, 27. August, erhielt die Bundespolizei Hinweise auf eine Person im ICE 127, der auf dem Weg nach Köln Hauptbahnhof unterwegs war und möglicherweise eine Axt mitführte. Aufgrund der möglichen Gefährdungslage reagierte die Bundespolizei sofort.

Die Beamten rüsteten sich umgehend mit schwerer Ausrüstung aus und sperrten den Bahnsteig 4/5, auf dem der Zug eintreffen sollte, ab. Im Zug machten Zeugen die Einsatzkräfte auf einen 35-jährigen Deutschen aufmerksam, der daraufhin versuchte, den ICE unbemerkt zu verlassen.

Die Person konnte jedoch unmittelbar am Bahnsteig gestellt und durch die Beamten zu Boden gebracht werden. Die mitgeführte Axt wurde unter der Sitzreihe im ICE aufgefunden und sichergestellt.

Der 35-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, an einer psychischen Erkrankung zu leiden und äußerte zudem Suizidgedanken. Aus diesem Grund wurde er in die LVR Klinik überführt, wo er in ärztliche Obhut genommen wurde.

Zeugen des Vorfalls berichteten, dass im Zug keine Bedrohung durch den Mann ausgegangen sei und er die Axt nicht benutzt habe.

Gegen den 35-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

