Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 29-Jährigen auf der Autobahn 61 fest; der Gesuchte muss nun in Abschiebehaft.

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochmittag, 27. August 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 29-jährigen Türken. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem in Düren zugelassenen Personenkraftwagen über die Autobahn 61 in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass gegen den Reisenden eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung seitens der Kreisverwaltung Koblenz vorliegt. Der Mann wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle ist die Vorführung beim Haftrichter zwecks Erwirkung des Beschlusses zur Abschiebehaft am Donnerstag vorgesehen.

