BPOL NRW: Bundespolizei nimmt stark alkoholisierte Frau in Gewahrsam - Sie hatte durch Wurf einer Flasche einen Mann am Kopf verletzt

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag am Hauptbahnhof Aachen eine 27-jährige Deutsche in ihren Gewahrsam genommen. Sie hatte zuvor einem 53-jährigen Österreicher eine Flasche Schnaps an den Kopf geworfen.

Der Geschädigte hatte sich unmittelbar nach der Tat bei Bahnsicherheitsmitarbeitern gemeldet und ihnen von dem Vorfall berichtet. Diese verständigten sofort die Bundespolizei, da man die Flaschenwerferin noch in unmittelbarer Nähe vermutete.

Eine Streife begab sich direkt zu dem Geschädigten, der an der Stirn am bluten war. Dieses wurde zunächst erstversorgt. Er hatte sich zum Tatzeitpunkt auf dem Bahngleis drei befunden, als ihn die 27-Jährige eine Flasche Schnaps an den Kopf geworfen hatte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte mit Hilfe des Geschädigten die Beschuldigte schnell im Bahnhofsgelände gefunden und in Gewahrsam genommen werden.

Auf der Wache der Bundespolizei wurde die Beschuldigte einem Atemalkoholtest unterzogen, der 2,44 Promille aufwies. Wenig später wurde eine Blutprobe angeordnet und vollzogen.

Die 27-Jährige wurde wegen des Verdachtes einer gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme konnte sie die Wache wieder verlassen.

Der an der Stirn verletzte 53-Jährige wollte seine Reise fortsetzen und sich im Anschluss einer ärztlichen Behandlung unterziehen.

