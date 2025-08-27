Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Eine Person, drei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt gesuchten Verkehrssünder fest
Düsseldorf (ots)
Während der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Zonguldak/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagmorgen (26.08.2025) einen 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen fest, der im Juli dieses Jahres gleich dreifach wegen Verkehrsdelikten von der Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war.
Der erste wurde wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung erlassen, der zweite und dritte wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die rechtskräftigen Verurteilungen erfolgten im September 2023 sowie im Januar und Juni 2024.
Durch Zahlung der Geldstrafen in Gesamthöhe von 6.775 Euro vor Ort bei der Bundespolizei, konnte der in Dortmund lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafen in Gesamthöhe von 175 Tagen jedoch abwenden und seine Reise fortsetzen.
