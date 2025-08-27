Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionist im Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27. August) hat sich ein 41-jähriger Mann im Hauptbahnhof Hamm in Gegenwart einer 42-jährigen Frau mehrfach in die Hose gegriffen und sich anschließend vor ihr entblößt.

Die Frau wandte sich an die Bundespolizei, die den Mann noch im Hauptbahnhof antraf. Eine Auswertung der Videoaufnahmen bestätigte den Tatverdacht gegen den deutschen Staatsangehörigen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und erteilten einen Platzverweis.

Eine Stunde später fiel der 41-Jährige abermals negativ auf. Er entnahm eine Erotik-Zeitschrift aus der Auslage einer Buchhandlung und beabsichtigte offensichtlich hinter einer Auslage sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Er erhielt erneut einen Platzverweis und wurde durch die Beamten aus dem Bahnhof geführt.

