BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Gesuchte bei Ausreise am Flughafen

Am 25. August erschien eine ukrainische Staatsangehörige zur Passkontrolle für ihren Flug nach Tirana (Albanien) am Dortmunder Flughafen. Nachdem die Beamten ihre Personalien überprüft hatten, wurde ihr Flug zunächst gestrichen.

Gegen 14:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte am Dortmunder Flughafen eine 42-jährige Frau, die nach Tirana fliegen wollte.

Sie legte ihren Reisepass vor, und als die Beamten ihre Daten mit den polizeilichen Systemen abglichen, stießen sie auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Daraufhin nahmen die Beamten die Gesuchte fest.

Sie wurde wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 390,- Euro oder ersatzweise zu einer Haftstrafe von 13 Tagen verurteilt.

Die Altenauerin gab an, die erforderliche Summe nicht begleichen zu können.

Kurz vor der Überstellung in die Justizvollzugsanstalt erschien plötzlich der Sohn der Frau an der Bundespolizeiwache. Er gab an, das nötige Geld bei sich zu haben und die Strafe begleichen zu wollen.

Er zahlte die Geldstrafe und verließ anschließend zusammen mit seiner Mutter die Dienststelle.

