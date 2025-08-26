PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen eines Urkundendeliktes - Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen und zieht Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf stellte am gestrigen Montagmorgen (25.08.2025) einen 37-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen fest, der beabsichtigte, nach Amsterdam/Niederlande zu fliegen. Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle ergab sich, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Missbrauchs von Ausweispapieren gegen den im Mai 2024 Verurteilten erlassen hatte.

Doch der im Ruhrgebiet lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 10 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden und seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren