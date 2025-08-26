Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Haftbefehl wegen eines Urkundendeliktes - Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen und zieht Geldstrafe ein
Düsseldorf (ots)
Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf stellte am gestrigen Montagmorgen (25.08.2025) einen 37-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen fest, der beabsichtigte, nach Amsterdam/Niederlande zu fliegen. Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle ergab sich, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Missbrauchs von Ausweispapieren gegen den im Mai 2024 Verurteilten erlassen hatte.
Doch der im Ruhrgebiet lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 10 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden und seinen Weg fortsetzen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell