BPOL NRW: Haftbefehl wegen eines Urkundendeliktes - Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen und zieht Geldstrafe ein

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf stellte am gestrigen Montagmorgen (25.08.2025) einen 37-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen fest, der beabsichtigte, nach Amsterdam/Niederlande zu fliegen. Im Rahmen einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle ergab sich, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Missbrauchs von Ausweispapieren gegen den im Mai 2024 Verurteilten erlassen hatte.

Doch der im Ruhrgebiet lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 10 Tagen durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei abwenden und seinen Weg fortsetzen.

