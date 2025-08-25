Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Einhandmesser und Multitool Axt am Düsseldorfer Hauptbahnhof sicher

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Samstagabend (23. August 2025) einen Mann (22), der ein Einhandmesser sowie eine Multitool Axt mit sich führte. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Kontrolle des 22-jährigen Deutschen fand in den späten Abendstunden gegen 23.30 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof statt. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der junge Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Auf die Frage, ob er gefährliche Gegenstände mitführe, gab er an, ein Messer dabeizuhaben. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Uniformierte ein Einhandmesser sowie eine Multitool Axt mit integriertem Messer auf. Bei den Gegenständen handelt es sich nach dem Waffengesetz um Hieb- und Stoßwaffen. Zum Führen bedarf es einem berechtigten Interesse, welches der 22-Jährige nicht vorweisen konnte. Beide Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der Mann einen Platzverweis.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell