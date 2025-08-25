Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Wiederholte Belästigung von Reisenden - Bundespolizei nimmt 24-Jährigen in Gewahrsam

Hamm (ots)

Weil er sich in einem Zug von Rheda-Wiedenbrück nach Hamm nicht benehmen konnte und auch Reisende im Hauptbahnhof Hamm belästigte, hat die Bundespolizei einen 24-jährigen Bonner in Gewahrsam genommen.

Das Zugpersonal informierte die Bundespolizei am Freitagabend (22. August) über eine sexuelle Belästigung im Zug. Diese bestätigte sich nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm jedoch nicht. Allerdings soll der Bonner andere Reisende verbal belästigt und einen Zugbegleiter mehrfach geschubst haben, nachdem dieser den Mann aufforderte, sich ruhig zu verhalten. Zudem habe er einmal die Notbremse betätigt.

Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurde der deutsche Staatsangehörige aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Nur kurze Zeit später beobachteten die Einsatzkräfte über die Videokameras, wie er im Hauptbahnhof erneut Reisende belästigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Alkoholisierte daraufhin in Gewahrsam genommen.

