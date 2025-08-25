PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 21-Jährigen auf der Autobahn 61 fest; der Mann hatte 1,15 Kilogramm Kokain unter der Rücksitzbank seines Autos versteckt.

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am späten Mittwochabend, 20. August 2025, überprüfte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Nettetal einen 21-jährigen Franzosen. Der Mann reiste zuvor mit seinem in Frankreich zugelassenen Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle entdeckten die Beamten unter der Rücksitzbank ein Paket mit insgesamt 1,15 Kilogramm Kokain. Die Bundespolizei stellte die Drogen vor Ort sicher. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 85500 Euro.

