BPOL NRW: Zwei Festnahmen in den letzten 24 Stunden - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte die Bundespolizei in Aachen gleich zwei Haftbefehle vollstrecken.

Am Montag gegen 10:30 Uhr reiste ein 49-jähriger Rumäne über die BAB 4 in die Bundesrepublik ein. Er war augenscheinlich als Transportfahrer unterwegs. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Diebstahls. Er war zu 85 Tagen Haft oder einer Geldstrafe von 1700,- EUR verurteilt. Seine Vorgesetzte wurde telefonisch durch ihn kontaktiert. Diese bezahlte die Geldstrafe für ihn. Somit konnte die Haft abgewendet werden und nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er weiterreisen.

Weniger Glück mit seinem Anruf hatte gegen 23:40 Uhr ein 53-jähriger Türke. Da er die BAB 44 in starken Schlangenlinien befuhr sowie mehrmals unkontrolliert die Fahrspur wechselte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Den Beamten schlug starker Alkoholgeruch entgegen. Er verweigerte einen Atemalkoholtest. Somit wurde er zur Autobahnpolizei Broichweiden zwecks einer Blutentnahme verbracht. Eine Überprüfung seiner Daten ergab ebenfalls einen offenen Haftbefehl. Er wurde zu 34 Tagen Haft oder 1700,- EUR Geldstrafe wegen des vorsätzlichen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verurteilt. Ein Anruf bei seiner Freundin brachte nicht den für ihn gewünschten Effekt. Sie weigerte sich, die Geldstrafe zu bezahlen. Somit wurde die Person im Anschluss an die Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr dem Polizeigewahrsam Aachen zugeführt.

