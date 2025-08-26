Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchte Frau am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tanger (Marokko) haben Beamte der Bundespolizei am Montag, den 25. August 2025 eine 24-jährige deutsche Staatsangehörige festgenommen.

Die junge Frau wies sich mit einem gültigen deutschen Personalausweis aus. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Wiesbaden sie zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor.

Zur Abwendung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen hätte die Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 433 Euro begleichen müssen. Da sie den geforderten Betrag nicht bezahlen konnte, wurde sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf eingeliefert.

Die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn leistet mit solchen Kontrollen einen wichtigen Beitrag zur Durchsetzung von gerichtlichen Entscheidungen und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell