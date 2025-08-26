PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Bahnhof geraucht - Bundespolizei verhaftet gesuchten Gewalttäter

Paderborn (ots)

Weil er entgegen des Verbots im Hauptbahnhof Paderborn geraucht hat, hat die Bundespolizei einen 19-Jährigen kontrolliert. Er sitzt jetzt in Haft.

Mit dem in allen Bahnhöfen verbotenen Rauchen löste der Armenier am frühen Dienstagmorgen (26. August) eine Kontrolle der Bundespolizei aus. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Bad Lippspringe von der Staatsanwaltschaft Paderborn mit Haftbefehl gesucht wurde. Dem Gesuchten wird zur Last gelegt, im Oktober vergangenen Jahres einen Mann brutal beraubt und körperlich misshandelt zu haben. Dabei soll er ein Messer eingesetzt haben. Später soll er auf sein Opfer und eine Zeugin mit Drohungen eingewirkt haben, damit diese die Anzeige zurückziehen. Das Amtsgericht Paderborn sah wegen Verdunkelungsgefahr die Erforderlichkeit der Untersuchungshaft. Der Mann wurde verhaftet und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Markus Heuer
Telefon: 0251 97437 - 1012
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

