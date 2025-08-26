Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Im Bahnhof geraucht - Bundespolizei verhaftet gesuchten Gewalttäter

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

Weil er entgegen des Verbots im Hauptbahnhof Paderborn geraucht hat, hat die Bundespolizei einen 19-Jährigen kontrolliert. Er sitzt jetzt in Haft.

Mit dem in allen Bahnhöfen verbotenen Rauchen löste der Armenier am frühen Dienstagmorgen (26. August) eine Kontrolle der Bundespolizei aus. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Bad Lippspringe von der Staatsanwaltschaft Paderborn mit Haftbefehl gesucht wurde. Dem Gesuchten wird zur Last gelegt, im Oktober vergangenen Jahres einen Mann brutal beraubt und körperlich misshandelt zu haben. Dabei soll er ein Messer eingesetzt haben. Später soll er auf sein Opfer und eine Zeugin mit Drohungen eingewirkt haben, damit diese die Anzeige zurückziehen. Das Amtsgericht Paderborn sah wegen Verdunkelungsgefahr die Erforderlichkeit der Untersuchungshaft. Der Mann wurde verhaftet und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell