Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Autofahrer mit Drogen an Bord, Einbrüche, Diebstahl auf Weinfest in Lauda, Christopher-Street-Day in Bad Mergentheim

Main-Tauber-Kreis (ots)

Igersheim: Autofahrer mit Drogen gestoppt

In Igersheim wurde am frühen Samstag, gegen 1:30 Uhr, ein 38-jähriger Autofahrer durch die Polizei kontrolliert, welcher offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Kontrolle in der Herrmann-von-Mittnacht-Straße zeigten sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Eine Urinabgabe zur Durchführung eines Drogenvortests verweigerte der Mann. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Im Pkw des 38-Jährigen konnte darüber hinaus Amphetamin aufgefunden werden. Der Fahrer muss nun, neben einer Strafanzeige aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln, auch mit einer Fahrerlaubnissperre und einer Geldbuße rechnen.

Bad Mergentheim: Einbruchsversuch in Mehrparteienhaus

Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Mehrparteienhaus in der Bad Mergentheimer Herrenmühlstraße einzudringen. Hierzu versuchten der oder die Täter vergeblich eine Sicherheitstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde offensichtlich vom Einbruchsversuch abgelassen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Angelruten aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Freitag mehrere Angelruten mitsamt Zubehör aus einem Hauskeller in der Straße "Mittlerer Graben" in Bad Mergentheim. Der 68-jährige Hausbewohner und Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Nachmittag, gegen 15.30 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich vermutlich über die Kellertüre gewaltsam Zutritt zum Haus. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Es wird vermutet, dass sich der Einbruch zwischen 00.15 Uhr und 15.30 Uhr zugetragen hat. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrradteile aus Kellerraum entwendet - Zeugen gesucht

In der Uhlandstraße in Bad Mergentheim kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem Diebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich durch eine unverschlossene Kellertüre Zutritt zum Haus und suchten offenbar gezielt einen Kellerraum für ihr Tat aus. Gewaltsam wurde die Verriegelung des Raumes aufgewuchtet. Entwendet wurden ein Akku sowie ein Tacho eines E-Bikes. Der Wert des Diebesguts beläuft sich schätzungsweise auf knapp 1.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Lauda: Diebe erbeuten Tageseinnahmen eines Standes während des Weinfestes

Im Rahmen des Weinfestes in Lauda kam es am Samstagabend zu einem Diebstahl an einem der dortigen Stände. Zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Tageseinnahmen der "Becksteiner Winzer" (Stand 11). Das Geld befand sich in einem orangefarbenen Stoffbeutel, welcher hinter dem Ausschank auf einem Tisch abgelegt wurde. Der Bereich war vom Publikumsbereich räumlich abgetrennt. In dem entwendeten Stoffbeutel befanden sich ein mittlerer vierstelliger Betrag. Die Polizei sucht nun Zeugend es Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

Bad Mergentheim: Christopher-Street-Day und Gegenversammlung mit friedlichem Verlauf

Am Samstagnachmittag und -abend fand in Bad Mergentheim der Christopher-Street-Day (CSD) als Aufzug und Kundgebung statt. Es konnten etwa 120 bis 150 Teilnehmer gezählt werden. Auch eine stationäre Gegenversammlung mit etwa 20 bis 30 Teilnehmern fand in diesem Zeitraum am Deutschordensplatz statt. Der Einsatz verlief friedlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell