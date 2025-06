Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Balkonbrand, Trunkenheitsfahrt, gefährliche Überholmanöver

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Freitag oder Samstag kam es in der Lehrener Straße in Lehrensteinsfeld zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen 13 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Folgetag durch das gewaltsame öffnen eines Fensters neben der Eingangstür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren wurden sämtliche Schränke durchwühlt und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lehrener Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 in Verbindung zu setzen.

Obersulm-Affaltrach: Versuchter Wohnungseinbruch - Bewohnerin stört Täter bei der Tat

Am Freitagmittag kam es in der Falkenstraße in Obersulm zu einem versuchten Diebstahl aus einem Wohnhaus. Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich über eine unverschlossene Terrassentür Zugang zum Untergeschoss des Hauses. Eine Bewohnerin des Obergeschosses wurde gegen 12:45 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam und begab sich daraufhin ins Treppenhaus. Dort traf sie auf eine ihr unbekannte männliche Person, die daraufhin sofort die Flucht ergriff und das Gebäude in unbekannte Richtung verließ. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Haus nichts entwendet. Täterbeschreibung: - männlich, ca. 170 cm groß - etwa 40-45 Jahre alt - schmale Statur - hell- bis dunkelblonde mittellange Haare - trug eine dunkelgraue Jeans und ein hellgraues, langärmeliges Oberteil ohne Aufdruck Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Falkenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, unter der Telefonnummer 07130 4009370, zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in Baumarkt

In der Nacht auf Montag stiegen Unbekannte in einen Baumarkt in Neckarsulm ein. Gegen 02:45 Uhr löste der Einbruchsalarm des Geschäfts in der Robert-Bosch-Straße aus, woraufhin mehrere Polizeistreifen zum Tatort fuhren. Im Bereich des Wareneingangs entdeckten die Einsatzkräfte ein eingeschlagenes Fenster in rund sechs Metern Höhe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Einbrecher über dieses Fenster gewaltsam Zugang zum Gebäude und flüchteten, bevor die Polizei eintraf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Neckarsulm bittet Zeugen, die im Umfeld der Robert-Bosch-Straße in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Am Freitagabend kam es gegen auf der Ludwigsburger Straße in Heilbronn-Böckingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die 29-jährige Lenkerin eines Fiat fuhr gegen 18:30 Uhr auf der Ludwigsburger Straße aus Richtung Klingenberg kommend in Fahrtrichtung Böckingen, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort touchierte sie zunächst einen entgegenkommenden Audi, bei dem durch die Kollision das hintere linke Rad abgerissen wurde. Der Audi wurde infolge des Aufpralls auf einen geparkten Toyota geschleudert und anschließend auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite abgewiesen, wo er zum Stillstand kam. Ein weiterer entgegenkommender Pkw konnte noch rechtzeitig ausweichen, jedoch kollidierte ein dahinterfahrender Mazda frontal mit dem Fiat der 29-Jährigen. Auch an diesem Fahrzeug wurde das linke Vorderrad abgerissen, das in der Folge einen weiteren geparkten Audi beschädigte. Die Fiat-Fahrerin wurde ebenso, wie die Lenkerin des Mazda, leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Untergruppenbach - Polizei beendet Alkoholfahrt

Am Sonntagvormittag wurde ein 57-jähriger Auto-Fahrer in Untergruppenbach unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt. Gegen 11 Uhr unterzogen Polizeikräfte den Mann und sein Fahrzeug in der Straße "Im Neugereut" einer Verkehrskontrolle. Bereits beim Aussteigen aus dem Fahrzeug zeigte der Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen und musste sich mehrfach am Fahrzeug abstützen. Da auch aus dem Innenraum des Fahrzeugs deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, entschlossen sich die Beamten zu einer Alkoholkontrolle. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

A6/ Bad Rappenau: Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Am Samstagabend kam es auf der Bundesautobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim/ Steinsfurt zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 71-jährige Fahrer eines Land Rover fuhr gegen 18 Uhr auf der linken der drei Fahrspuren in Richtung Mannheim, als plötzlich der linke Hinterreifen seines Fahrzeugs platzte. In der Folge geriet der Wagen außer Kontrolle, prallte zunächst gegen die Mittelleitwand und wurde anschließend nach rechts abgewiesen. Dabei kollidierte er mit dem Porsche einer 19-Jährigen, die zeitgleich auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Der Land Rover wurde durch die Wucht des zweiten Aufpralls erneut nach links geschleudert und prallte ein weiteres Mal gegen die Betonleitwand. Der Porsche geriet ins Schleudern und kam auf der linken Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Dem Fahrer des Land Rover gelang es, das beschädigte Fahrzeug auf den Standstreifen zu lenken. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 62.000 Euro geschätzt.

Neudenau: Balkonbrand - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Am Freitagnachmittag kam es in der Keltergasse in zu einem Balkonbrand. Der Brand wurde gegen 14:20 Uhr der Integrierten Leitstelle Heilbronn gemeldet, woraufhin umgehend Feuerwehr und Polizei zur Einsatzstelle entsandt wurden. Der Feuerwehr gelang es schnell das Feuer an dem Balkon im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses zu löschen, bevor er auf das Gebäudeinnere übergreifen konnte. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Schätzungen nach belaufen sich die Schäden am Gebäude auf rund 30.000 Euro.

Leingarten: E-Bike-Fahrer prallt gegen haltenden Lkw

Am Freitagmorgen kam es in der Heilbronner Straße in Leingarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein Lkw-Fahrer war gegen 9 Uhr auf der Heilbronner Straße aus Eppingen kommend in Richtung der Nordheimer Straße unterwegs, als er an einem Fußgängerüberweg anhalten musste, da ein Passant die Straße überqueren wollte. Der hinter ihm fahrende E-Bike-Lenker erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Der Radfahrer trug keinen Helm und erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Lauffen am Neckar: Gefährliche Überholmanöver auf der B27 - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend, dem 6. Juni 2025, kam es gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Lauffen zu gefährlichen Verkehrssituationen durch rücksichtslose Überholmanöver eines Mercedes-Fahrers. Der Lenker des silbernen Fahrzeugs fuhr von Heilbronn in Richtung Lauffen, als er unmittelbar nach der Ampelkreuzung nach Horkheim und Talheim zum Überholen eines Vorausfahrenden ansetzte, obwohl sich bereits Gegenverkehr aus Richtung Lauffen näherte. Nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung des überholten Fahrzeugs konnte der Fahrer des Mercedes wieder auf die rechte Fahrspur einscheren und somit eine Kollision verhindern. Kurz darauf setzte der Mercedesfahrer in einem uneinsehbaren Kurvenbereich erneut zum Überholen an. Dabei mussten entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mercedeslenkers gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Heilbronn: Audi beschädigt und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag einen in der Heilbronner Gellertstraße geparkten Audi. Der Q3 stand zwischen 13 Uhr und 19:30 Uhr am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 55. In diesem Zeitraum muss der Unbekannte mit seinem Fahrzeug an dem Audi hängengeblieben sein und dabei den Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht haben. Da der Verantwortliche sich weder bei der Polizei noch bei der Besitzerin meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

B39/ Heilbronn: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Die Bundesstraße 39 musste am Samstagabend nach einem Unfall zwischen Heilbronn-Kirchhausen und Fürfeld für fast zwei Stunden gesperrt werden. Die 59-jährige Fahrerin eines Opel wollte um kurz vor 19 Uhr aus einem Feldweg kommend nach links auf die B 39 einbiegen. Dabei übersah sie wohl den dort fahrenden Land Rover eines 65-Jährigen. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte dieser den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch der Fahrer des Land Rover wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 87-jährige Beifahrerin im Opel erlitt hingegen schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Land Rover wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B39 im betroffenen Bereich von 18:50 Uhr bis 20:37 Uhr beidseitig voll gesperrt werden.

