Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Pkw kollidiert mit Hauswand, Auto überschlägt sich in Acker

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Beifahrer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein Beifahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Künzelsau zu. Gegen 17.45 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem 5er BMW in der Konsul-Uebele-Straße unterwegs. An der Kreuzung Lindenstraße kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet das Fahrzeug zunächst auf den Gehweg und in das auf dem dortigen Parkplatz befindliche Blumenbeet. Schließlich wurde der BMW an einer Hauswand gestoppt. Der Beifahrer, ein 14-jähriger Junge, zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Wie es zu dem Unfall kam ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Mulfingen: Pkw überschlägt sich mehrfach im Acker

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mulfingen. Gegen Mitternacht fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Opel auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Rot und Azenweiler, in Fahrtrichtung Azenweiler, als sie, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Opel überschlug sich in einem Acker, wo er letztlich auch zum Stehen kam. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Mulfingen war mit vier Fahrzeugen und 33 Kräften am Einsatz beteiligt.

