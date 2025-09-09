Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Junge entwendet 86-Jähriger die Handtasche (03.09.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Junge hat sich am Mittwochabend das Vertrauen einer Seniorin erschlichen und ihr anschließend die Handtasche entwendet. Gegen 20 Uhr klingelte der Bub an der Haustür der 86-Jährigen am "Luisenplatz" und fragt nach einem Glas Wasser. Daraufhin nahm ihn die Frau mit ins Haus und ihre Wohnung. Nachdem der Junge getrunken hatte, verließ er die Wohnung zunächst, um kurz drauf erneut zurückzukommen, mit der Bitte noch die Toilette benutzen zu dürfen. Gutgläubig gewährte die Seniorin ihm daraufhin nochmal Einlass. Nachdem der Junge schließlich gegangen war, stellte die 86-Jährige das Fehlen ihrer Handtasche fest. Zu dem unbekannten Jungen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 10 Jahre jung, ungefähr 130 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit einem bunten Hemd, Hose und Sneaker oder Turnschuhen. Zudem hatte er einen Tretroller oder E-Scooter dabei. Sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Jungen nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell