Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) 2.000 Euro Schaden an Mercedes (08.09.2025 - 08.09.2025)

VS-Villingen (ots)

Auf der Straße "Erikaweg" hat am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, ein Unbekannter eine Unfallflucht begangen. Beim Vorbeifahren streifte er einen geparkten schwarzen Mercedes. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallflüchtige anschließend davon. Er ließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell