POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) 2.000 Euro Schaden an Mercedes (08.09.2025 - 08.09.2025)
VS-Villingen (ots)
Auf der Straße "Erikaweg" hat am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr, ein Unbekannter eine Unfallflucht begangen. Beim Vorbeifahren streifte er einen geparkten schwarzen Mercedes. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallflüchtige anschließend davon. Er ließ einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell