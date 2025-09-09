POL-KN: (Triberg im Schwarzwald
Schwarzwald Baar Kreis) Baustellendiebstahl an der Bahnhofstraße (05.09.2025 - 08.09.2025)
Triberg im Schwarzwald (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 11 Uhr, bis Montag, 11 Uhr, haben Diebe an einer Baustelle an der Bahnhofstraße Werkzeug gestohlen. Aus einer abgeschlossenen Werkzeugkiste entwendeten die Unbekannten mehrere Geräte. Darüber hinaus nahmen sie einen Holzgreifer und Diesel mit. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Wert. Der Polizeiposten Triberg sucht, unter der Nummer 07724 / 949500, Hinweise zu den Tätern des Diebstahls.
