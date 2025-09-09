PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen
Lkr. Rottweil) - Auffahrunfall auf Abfahrt der Bundesstraße 462 - eine Frau verletzt (08.09.2025)

Dunningen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 462 bei Dunningen ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitten hat.

Gegen 16:30 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Nissan Micra in Richtung Schramberg unterwegs und nahm die Abfahrt auf Höhe der Esso-Tankstelle. Auf der Abfahrt fuhr er auf einen verkehrsbedingt stehenden Fiat Punto auf. Die 47 Jahre alte Fiat-Fahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren