POL-KN: (Dunningen
Lkr. Rottweil) - Auffahrunfall auf Abfahrt der Bundesstraße 462 - eine Frau verletzt (08.09.2025)
Dunningen (ots)
Am Montagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 462 bei Dunningen ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitten hat.
Gegen 16:30 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Nissan Micra in Richtung Schramberg unterwegs und nahm die Abfahrt auf Höhe der Esso-Tankstelle. Auf der Abfahrt fuhr er auf einen verkehrsbedingt stehenden Fiat Punto auf. Die 47 Jahre alte Fiat-Fahrerin erlitt dadurch leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.
An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 3.500 Euro.
