PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - 76-Jähriger bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt - Verursacher flüchtet (08.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Montagmittag hat sich in der Hochbrücktorstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein 76-jähriger Fußgänger verletzt worden ist.

Gegen 13:00 Uhr wollte der Mann die Fahrbahn überqueren, als ein von der Hochbrücke kommendes Auto anhielt, um ihm den Übergang zu ermöglichen. Während der Fußgänger die Straße passierte, kollidierte ein 63-jähriger Rollerfahrer, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war, mit ihm. Beide stürzten zu Boden.

Der Rollerfahrer richtete sein Zweirad anschließend auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 12:30

    POL-KN: (Trossingen-Schura / Lkr. Tuttlingen) - Kupferfallrohr von Haus entwendet (08.09.2025)

    Trossingen-Schura (ots) - Zwischen Sonntagabend, 17:00 Uhr, und Montagmorgen, 08:15 Uhr, haben Unbekannte in der Espachstraße ein rund zwei Meter langes Teilstück eines Kupferfallrohres von einem Wohnhaus entwendet. An einem weiteren Fallrohr lösten die Täter bereits Verankerungen an der Hauswand, brachen ihr Vorhaben jedoch offensichtlich ab. Zeugen, die in diesem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:17

    POL-KN: (Stockach / Lkr. KN) - Getuntes Auto hat schwerwiegende Mängel

    Stockach / Lkr. KN (ots) - Am Montag (08.09.25) gegen 19 Uhr hat die Polizei in Stockach einen 23-Jährigen in einem getunten Honda kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten, neben den unzulässigen Spoilern, vor allem ein weiterer schwerwiegender Mangel auf: Die Reifen des Honda waren bis auf das Stahlgewebe abgefahren. Das Auto stellte somit eine erhebliche Gefahr für ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:04

    POL-KN: (Radolfzell / Lkr. KN) - Unfallflucht im Kapuzinerweg, Polizei sucht Zeugen

    Radolfzell / Lkr. KN (ots) - Am Montag (08.09.25) hat sich in Radolfzell im Kapuzinerweg eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug zwischen 14:55 und 16:20 Uhr einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren