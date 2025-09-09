Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - 76-Jähriger bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt - Verursacher flüchtet (08.09.2025)

Rottweil (ots)

Am Montagmittag hat sich in der Hochbrücktorstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein 76-jähriger Fußgänger verletzt worden ist.

Gegen 13:00 Uhr wollte der Mann die Fahrbahn überqueren, als ein von der Hochbrücke kommendes Auto anhielt, um ihm den Übergang zu ermöglichen. Während der Fußgänger die Straße passierte, kollidierte ein 63-jähriger Rollerfahrer, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war, mit ihm. Beide stürzten zu Boden.

Der Rollerfahrer richtete sein Zweirad anschließend auf und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 76-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

